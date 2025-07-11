お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が9日に自身のアメブロを更新。夏休みにやり始めようと決めた事を明かした。この日、小原は「夏休み、沖縄にいきます」といい「こども達が、サマースクールで英語の勉強している間、、、母は、ごろごろするつもりです」と夏休みの予定を報告。一方で「今回はホテル宿泊が多くなりまして去年より暇かもなーと」と明かし「せっかくなので何か勉強しようと、探して、、、申し込みました」と届