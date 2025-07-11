甲信地方では、１１日昼過ぎから夜遅くにかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。また、１１日昼前から夜遅くにかけて、落雷や突風、降ひょうに注意してください。 ［気象概況］甲信地方では、湿った空気や日中の気温上昇、上空の寒気の影響で、１１日昼前から夜遅くにかけて、大気の状態が再び不安定となるでしょう。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害