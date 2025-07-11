宮崎県では、１２日夕方にかけて土砂災害に警戒してください。 ［気象概況］東シナ海にある低圧部や太平洋高気圧の縁辺を回る暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部・奄美地方では大気の状態が不安定となっています。［雨の実況］９日１１時から１１日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）宮崎県美郷町神門２８４．５ミリ諸塚１７２．０ミリ都農１７０．５ミリ  ［