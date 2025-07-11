Amazon.co.jpで、整備済み品のiPadシリーズがプライムデーセール価格で販売されている。 iPad Pro 12.9インチ（第3世代）とSmart Keyboard Folio たとえば、iPad Air（第5世代）Wi-Fi＋Cellularの256GBモデルは、通常価格10万2299円のところ、12％オフの8万9999円に。 そのほか、iPad（第10世代）256GBモデルが8％オフの5万2350円、iPad Pro 12.9インチ（第6世代）512GBモデルは15％オフの16万