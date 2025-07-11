7月6日からモンゴルを公式訪問されている天皇皇后両陛下。5日目となった10日は、モンゴルで初めて日本式の教育を取り入れた学校を訪れ、日本語を学ぶ生徒や、教師らと交流されました。天皇陛下：多くの優秀な生徒さんを育てられて、そしてその生徒さんたちが日本とまたモンゴルの架け橋となっていただいていること、大変私もうれしく思いました。その後、モンゴル仏教の中心的な寺院である「ガンダン寺」を初めて訪れ、僧侶などの