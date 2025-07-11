米政府が国連高官のフランチェスカ・アルバネーゼ特別報告者に対して制裁を科すと発表/Matias Chiofalo/Europa Press/Getty Images（ＣＮＮ）米国務省のマルコ・ルビオ長官は９日、パレスチナ人の人権状況調査を担当している国連高官のフランチェスカ・アルバネーゼ特別報告者に対して制裁を科すと発表した。ルビオ長官はＸ（旧ツイッター）への投稿で、アルバネーゼ氏が米国やイスラエルの同意を得ずに、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）