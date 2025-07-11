【モデルプレス＝2025/07/11】格闘家・朝倉未来プロデュースのバトル型恋愛サバイバル「LOVE RING（ラブリング）」の＃4が、7月10日正午よりDMM TVにて独占配信スタート。あわせて、プロデューサーの朝倉自ら選んだ男性メンバーの未公開オーディション映像が解禁された。【写真】朝倉未来プロデュース恋リア参加者、風呂で密着◆「LOVE RING」未公開男性オーディション映像も解禁この度、プロデューサーの朝倉自ら選んだ男性メンバ