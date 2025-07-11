【モデルプレス＝2025/07/11】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が10日、オフィシャルブログを更新。生後8ヵ月の愛娘・にこりちゃんの愛らしい近影ショットを複数枚公開し、反響が寄せられている。【写真】山本圭壱、大胆な変顔見せた愛娘◆山本圭壱、生後8ヵ月の愛娘の近影公開この日、山本は「おひさーーーっ」と題してブログを更新。「にこりちゃんのお顔でも見たやってくださいな」とファンへ呼びかけ、「ベットに柵をつけま