◇卓球 USスマッシュ2025(3〜13日、アメリカ・ラスベガス)卓球女子シングルスは3回戦で世界ランク6位の張本美和選手と同9位の早田ひな選手が直接対決。早田選手がフルセットの末3-2(3-11、11-6、11-9、9-11、11-8)で勝利。準々決勝に駒を進めました。第1ゲームは張本選手が6連続ポイントと早田選手を圧倒し先取すると、第2ゲームは今度は早田選手が5連続ポイントで追い上げます。さらに1ゲームずつを奪いゲームカウント2-2で勝負は