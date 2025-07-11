女優の有村架純（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。大胆に背中を露出したドレス姿の写真を公開した。「ティファニー銀座のオープニングパーティーに伺いました。ティファニーを彩る数々のジュエリーに思わず声が漏れていくのでした。」と、店内でジュエリーをみつめる様子を記した。ティファニー銀座は、ニューヨーク本店の最新コンセプトを反映させたアジア最大の旗艦店となる。フォロワーからは「シックな表情をした架純