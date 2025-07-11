9日にアイドル活動一時休止発表した、4人組音楽ユニット「最終未来少女」のメンバー藤咲凪（25）が11日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてファンへ謝罪の言葉を伝えた。藤咲は「みんな心配をかけてごめんね。公式からも発表された通り、ライブや特典会等、アイドルとしての活動を休止することになりました。LIVEを楽しみにしてくれていた皆さん本当にごめんなさい」と自身の言葉で改めて活動休止をファンへ伝えた。