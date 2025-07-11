巨人は、選手の証明写真風グッズを、１１日から巨人公式オンラインストアで予約販売を開始すると発表した。東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では１９日から取り扱う。球団公式ＳＮＳで度々話題を呼んだ、「証明写真」のような選手の表情を用いたグッズが登場。いずれのデザインも、今季の勝利試合後に撮影した写真を使用している。証明写真風ステッカーは、証明写真を撮る際に目