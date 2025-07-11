◆練習試合中日２軍―巨人３軍（１１日・ナゴヤ球場）巨人は１１日、３軍が中日２軍と行う練習試合のスタメンを発表した。先発は育成ドラフト５位左腕・西川歩投手。高卒ルーキーながら、ここまで３軍では１２試合に登板して３勝０敗、２６イニングを投げて自責０、防御率０・００。駒田３軍監督が「うちの星飛雄馬だからね」と期待する左腕が、亀田啓太捕手とバッテリーを組む。打線では相沢白虎外野手、亀田啓太捕手、北村