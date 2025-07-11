２３年Ｒ―１グランプリ王者・田津原理音が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）で、１２日に開催予定だった単独ライブの延期を発表した。自転車で転倒し「とても人前に立てる状態の顔面じゃなくなってしまった」と説明している。代替公演は９月４日に行う。田津原は東京で１２日に、２１日に大阪で単独ライブを予定。小道具作りの様子を動画配信するなど積極的に発信してきた。ところがネタで使う用品を買いに自転車でホームセン