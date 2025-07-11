今日11日も、東海地方は大気の不安定な状態が続く見込みです。局地的に雨雲や雷雲が発達し、大雨となる所があるでしょう。この土日は、にわか雨の範囲は狭く、各地で晴れる時間が長くなりそうです。来週は、広い範囲で雨が降り、雨量が多くなる恐れがあります。今日11日午前中から雨雲が発達三重県では非常に激しい雨を観測今日11日の東海地方も、地上付近の湿った空気や日中の気温上昇、上空の寒気の影響で、大気の不安定な状態