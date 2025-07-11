ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」第1弾のラインナップ。 ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」の第1弾が発売！ 日本マクドナルド株式会社は、マクドナルドの子ども向けセットメニュー「ハッピーセット」のおもちゃとしてテレビアニメ・玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』に登場する変形ロボットのおもちゃが付属する、ハッピーセット