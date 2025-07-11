元フジテレビアナウンサーの笠井信輔が１１日までのブログで、酷暑のなか、エアコンが壊れたことを明かした。すぐに家電量販店に駆け込んだものの、設置は２週間後となったとしている。笠井アナは夫人から「エアコンが壊れたみたい」と告げられ、「エアコンが壊れるなんて、もう地獄ですそれが６月の下旬」と投稿した。買ったのは５〜６年前だと思いながら家電量販店へ行ったところ、１５年前のものだと判明したという。笠