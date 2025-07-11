旬の国産白桃を贅沢に使ったFLIPPER’Sの桃フェアが、2025年7月17日(木)よりスタートします♡皮を一つひとつ丁寧にむいた完熟白桃をまるごと使用した「奇跡のパンケーキ」や、爽やかなピーチティーソーダ、上質な桃スイーツを詰め込んだアフタヌーンティーまで、まさに桃尽くしのラインナップ。香りも甘さも今が旬。暑い夏にぴったりのひんやり＆ご褒美スイーツで、心