元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が10日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）が番組初の女性ゲストとして出演。ホテルの部屋内のルーティンを明かした。田中はかばんについては「毎日そこから出して。1回かばんをお掃除して。毎日同じバッグを使わないので、基本的に。だから全部入れ替えて。必要だったら、つや出しのワックスとかして、戻します」と明かした。ファーストサマーウイカから「さすがに旅