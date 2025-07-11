トマトの赤はリコピンの色！旬の野菜がたっぷり摂れる！甘酸っぱさとこってり感がクセになる「なすと鶏肉のトマト南蛮」日本有数の食品・飲料メーカーであるカゴメの管理栄養士チーム「野菜と生活 管理栄養士ラボ(R)」をご存知ですか？野菜に関する研究で得た知見を活かし、野菜摂取の重要性や上手な摂り方を伝えるセミナー、特定保健指導、レシピ・コラムの監修など、多岐にわたる活動を行っている、カゴメの管理栄養士による専門