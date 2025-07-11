by Open Grid Scheduler / Grid EngineNVIDIAのジェンスン・フアンCEOは2025年7月中に北京を訪問し、中国政府高官と会談する予定だと、イギリス経済紙のFinancial Timesが報じています。この訪問は、アメリカの輸出規制を免れるようにRTX Pro 6000 Blackwellベースで設計されたAIチップを2025年9月に発売する計画に先立つもので、中国市場へのコミットメントを再確認する狙いがあるとのことです。Nvidia’s Jensen Huang plans Bei