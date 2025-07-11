大阪・関西万博の会場内に新たなオフィシャルストアがオープンし、「ミャクミャクぬいぐるみくじ」の場所も変更となることが11日、公式サイトで発表された。【画像】万博「ブルーインパルス」飛行ルート＆大阪府・市の「お願い」7月18日から「風の広場マーケットプレイス」（西エリア）に「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア MARUZEN JUNKUDO 風の広場」が登場する。ストアオリジナルグッズを含む公式ライセンス