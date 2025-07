ロックバンド「TUBE」が11日、公式サイトを更新。デビュー40周年を記念したツアーグッズに誤植があったとして、交換対応を発表した。誤植が発覚したのは、厚木会場・高知会場・松山会場で販売するペナントキーホルダー。6日の神奈川・厚木公演は既に終了しており、高知公演は12日、松山公演は13日に予定されている。公式サイトで「40th. Anniversary Tour『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'』オフィシャルグッズ