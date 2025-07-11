阪神高速は、あす１２日（土）と１３日（日）の２日間、大阪のパーキングエリア７か所を一斉閉鎖することを発表しました。早朝から閉鎖されるのは、▼中島ＰＡ（神戸方面行）▼中島ＰＡ（泉佐野方面行）▼泉大津ＰＡ（海側）▼泉大津ＰＡ（陸側）▼泉大津大型専用ＰＡ▼高石ＰＡ▼朝潮橋ＰＡの７か所です。湾岸線や大阪港線のパーキングエリアは見晴らしがよく、大阪でブルーインパルスの展示飛行が行われるこ