逮捕後に黙秘の意思を示したのに車いすで大阪府警の取調室へ無理やり連行され、身体的・精神的な苦痛を受けたとして、傷害罪などで起訴された男性被告（４２）が１０日、府を相手取り、慰謝料など１１０万円の損害賠償を求める訴訟を地裁に起こした。訴状によると、男性は昨年９月、殺人未遂容疑で逮捕され、府警東淀川署に勾留された。男性は当初から黙秘する意思を府警側に示し、弁護人も取り調べのために留置施設から出さな