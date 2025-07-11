秋篠宮ご一家が東京都内で開催されている、広島の原爆被害などを記録した写真展をご覧になりました。【映像】秋篠宮ご一家 令和になって初めて揃って展示会をご覧になる秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは午前9時ごろ、東京都写真美術館を訪問されました。80年前の8月6日の原爆による甚大な被害を広島市民や報道カメラマンらが記録した写真や映像を、ご一家は説明を受けながらご覧になりました。秋篠宮さまは