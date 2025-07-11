れいわ新選組の山本太郎代表は11日、自民党の鶴保庸介参院予算委員長による「運のいいことに能登で地震があった」との発言を巡り「鶴保氏自身の考え方というより、災害に対する自民党の考え方だ」と述べ、批判した。