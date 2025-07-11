Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。現在、一度の充電で11日間稼働し運動・睡眠などのデータを継続的にトラッキングできるGARMIN（ガーミン）の「vívoactive 5」や、薄型軽量でつけ心