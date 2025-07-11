中国北京市にある海鮮市場の鮮魚店＝6月30日（共同）【北京共同】中国税関総署は11日、日本企業3社に対し、水産物の中国への輸出に必要な登録を認めた。公式ウェブサイトで明らかになった。貿易に必要な業者の登録手続きが前進したことで、日本産水産物の輸出が本格化しそうだ。税関総署は3社のうち1社の生産地は北海道で、ほか2社は青森県としている。登録は3社とも2030年7月10日まで有効とした。中国政府は今年6月29日、東