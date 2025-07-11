【画像】腸活におすすめ！キウイ×オリーブオイルレシピ今が旬真っ盛りのキウイフルーツ。ビタミンが豊富で健康に良いイメージがありますよね。でもキウイが「腸活」に良いということを知っている人は少ないのでは？ そこで今回は、キウイに含まれる「食物繊維」に着目しつつ、キウイの“すごさ”を解説していきます！■キウイの「栄養素充足率」がすごかった！「栄養素充足率」とは、同じ量（100g）を食べた時に、17種類の栄養素