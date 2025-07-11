Image: shutterstock 「持ちやすさ」は重要なはず。2025年にはiPhone 17シリーズが登場します。毎年恒例であればiPhone 17、iPhone 17 Plus、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの4種類が登場するでしょう。しかし、今年は薄型に特化したiPhone 17 Airなる新モデルの登場が噂されています。なんならPlusモデルと入れ替わりで導入されるかも？「Air」という単語は、iPad AirやMacBook Airなど