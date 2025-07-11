セブン-イレブン各店では、2025年7月11日から17日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。7月8日に開始したキャンペーンはこちら。7月10日に開始したキャンペーンはこちら。ロングセラー商品をお得にゲットしよう1つ目の対象商品は、「チャオちゅ〜る まぐろかつおバラエティ 20本」と「魚づくし まぐろ・かつお 60g×3」です。 どちらか１個を購入すると、「チャオ焼かつお かつ