夏の高校野球新潟大会は11日、2回戦8試合が行われます。各会場の第1試合が終わり、第2シードの北越は加茂暁星との強豪私学対決を制し、3回戦進出。第5シードの六日町と新潟は序盤に大量得点を奪い、コールド勝ちを収めました。北越3－0加茂暁星加茂暁星0000000000北越00100101×3新潟13－0佐渡(5回コールド)新潟10 011113佐渡 0 0000 0六日町19－2長岡