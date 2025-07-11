元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が10日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）が番組初の女性ゲストとして出演。自宅が整理整頓されていると明かした。「家がとってもキレイ」と自画自賛し「物が出てないんですよ。それが何でできるかって、ワンちゃんと私だけの生活で汚くなりようがないんです」と説明。「モノにはすべて住所がある」「かばんは毎日中身を出す」「炊飯器は使うたびにしまう」などと自