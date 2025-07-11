カルディコーヒーファームは、2025年7月11日から「スパイスバッグ」の販売を開始しました。毎年恒例になっているバッグの登場に、カルディラバーから注目が集まっています。今年の柄は大人っぽくて爽やか♡2025年の「オリジナルスパイスバッグ」は、夏らしさと大人の落ち着きを感じる"ストライプ柄"。ブランドロゴの立体的な刺繍が、爽やかなアクセントに。近所の買い物からアウトドアシーンまで使えます。インド製のリサイ