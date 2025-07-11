巨人は、オフィシャルパートナーのＮＩＫＥが手がけるファンギアコレクションの新商品を、１１日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」で取り扱う。新商品はＴシャツで、さらっとした肌触りで通気性に優れたスラブ生地のものや、複数の素材を取り入れたトライブレンドＴシャツなど、バリエーションを豊富に用意。ウィメ