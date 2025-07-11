7月10日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、自民党の鶴保庸介参議院議員の問題発言について取り上げた。 番組では、東京新聞の記事を中心に紹介。自民党の鶴保庸介参議院議員が、8日に和歌山市で行われた応援演説の際に、「運のいいことに能登で地震があった」などと発言した。その後、鶴保議員は「被災者への配慮が足りず、言葉足らずだった」と謝罪し、発言を撤回しましたが…… はるな愛「『配慮が足