タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が８日深夜に放送され、へそ出しファッションについて語った。この日は子供の服の悩みがトークテーマ。服の好みの話しとなり、藤本が「デパートに行くとロリータみたいな服のお店あるじゃん。ショートケーキの柄とかフリフリのやつ。『これ欲しい…』とか言われても絶対買わない