１０日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時１５分）で、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）出演アナウンサーの名前が突如登場した。Ｒ―１王者・友田オレが「芸人持ち込み企画プレゼン大会」で提案したのはフリップネタ芸人特集。出演メンバーは友田自身と中山功太、粗品、ヒューマン中村、ＺＡＺＹ、寺田寛明と芸人を並べた最後に「サンモニ」でおなじみの唐橋ユミアナも挙げ「（フリップ