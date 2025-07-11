小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、POCOブランドで展開するスマートフォンのフラッグシップモデル“Fシリーズ”の新製品「POCO F7」を発売しました。市場想定価格は12GB＋256GBモデルが5万4980円（税込）、12GB＋512GBモデルが6万4980円（税込）で、7月14日（月）23時59分までの早割期間に購入するとそれぞれ6000円オフの4万8980円（税込）、5万8980円（税込）で購入できます。Snapdragon 8s Gen4を国内初搭載チップセットに