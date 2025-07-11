全日本柔道連盟は11日、グランドスラム（GS）ウランバートル大会（25日開幕）に出場する日本選手団15人（男子8人、女子7人）を発表した。男子100キロ超級には、4月の全日本選手権で初優勝を果たした香川大吾（28＝ALSOK）が選出。国際大会の出場は、2019年のGS大阪大会以来6年ぶりとなる。また、今年の世界選手権団体戦に出場した選手では、男子73キロ級の田中裕大（23＝パーク24）と女子70キロ級の寺田宇多菜（26＝JR東日本）