立憲民主党の野田佳彦代表は11日、「運のいいことに能登で地震があった」と発言した自民党の鶴保庸介参院予算委員長に関し「珠洲という地名が出てこないような関心の低さだ。失言ではない」と記者団に述べ、重ねて批判した。