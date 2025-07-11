押収された複製のBDやDVD、漫画など＝11日午前、石川県警能美署（同県警提供）人気ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE（ミセス・グリーン・アップル）」のライブ映像を承諾なしに複製した海賊版ブルーレイディスク（BD）などを販売したとして、石川県警能美署は11日、著作権法違反の疑いで、東京都江戸川区の会社役員高山明弘容疑者（39）と妻で中国籍の自称アルバイト陳麗麗容疑者（37）を逮捕したと明らかにした。逮捕は8日。署