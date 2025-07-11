SBIホールディングス（HD）傘下のSBI新生銀行は11日、東京証券取引所に再上場を申請したと発表した。7月末にも約2300億円の公的資金を完済する見通しで、完済した上で上場する方針を示していた。SBI新生銀の前身は日本長期信用銀行（長銀）。バブル経済崩壊の影響で経営危機に陥り、多額の公的資金が注入された。長銀が新生銀に衣替えした後も業績が低迷し、大手銀行で唯一、公的資金が残っていた。SBIHDが2021年に株式公開