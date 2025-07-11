東洋大卒業ではなく、除籍だったことが判明した伊東市長の田久保真紀氏の経歴が掲載された「広報いとう」がフリマサイトで５００円〜８００円で売りに出されていることが１１日、分かった。田久保氏は、東洋大卒業ではないという指摘を受け、卒業証書を市議会議長らにチラ見せするも、除籍であることが判明。結果、田久保氏は市長を辞任し出直し選挙に出馬を表明するも、結局チラ見せしたものはなんだったのかは明らかにしなか