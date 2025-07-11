なんだか最近、職場で「やだぁ〜こわぁ〜い」なんてセリフをよく聞くようになっていませんか？もしかしたら、あなたの職場にもいるかもしれませんね、ぶりっ子な「男好き女子」。今回は、そんな彼女たちを天然な上司が撃退した、なんともスカッとするお話をご紹介します。天然上司の一言がぶりっ子女子に突き刺さる！「私の職場に、とにかく男性社員にだけ態度が変わる同僚がいました。とくに上司の前では顕著で、どんなことでも