【51発目「突破 chapter 2」】 7月11日 公開 【拡大画像へ】 集英社は7月11日、双龍氏によるマンガ「こういうのがいい」51発目「突破 chapter 2」をとなりのヤングジャンプにて公開した。 51発目「突破 chapter 2」では、伊好にとって念願のひと時が描かれる。なお7月11日現在、となりのヤングジャンプでは46発目「妙案 chapter 1」より最新話までの無料公開などが行なわれている。 【最新