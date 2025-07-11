アーティストのBABI（33）が11日までにYouTubeチャンネルを更新。妊娠したことをあらためて報告した。リリー・フランキー（61）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるBABIは5日にインスタグラムで妊娠を報告していたが、多くのファンから寄せられた祝福の声に「あまりにも皆さんがおめでとうってなんか言ってくれてめちゃくちゃ嬉しくて、なんか本当にみんな優しい」と感謝。「（自身のことを）『スナ