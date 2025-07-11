「無職・童貞子供部屋おじさん系」と自称していた、ジャズピアニスト“ゆうこりん”こと二見勇気氏が11日、Xを更新。「ごめんなさい童貞嘘でした」との画像を投稿し「【妻と涙の謝罪会見】音楽家は結婚するとファンは減る？白熱のノーカット編」と題した動画を、午後9時から配信すると発表した。二見氏は「【皆様に大事なお知らせがあります】今回の騒動に関して、私の結婚・童貞の有無、今後の活動の変更等について、妻と正