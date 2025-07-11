【モデルプレス＝2025/07/11】YouTuberのかの／カノックスターが7月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻と水着姿を公開し、反響が寄せられている。カノックスターの妻、圧巻ボディ輝く水着姿◆カノックスター、妻と水着姿にカノックスターは、「妻と夫婦でガチ水着LOOKBOOKしてTikTokで妻の胸が加工だとアンチされてる話とオワコン化したら離婚するか聞いてみた」と題した動画にて、購入したという水着を妻とお披露目する様子